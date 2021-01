Nettuno, Fabrizio Tomei è il nuovo assessore ai Lavori Pubblici e Trasporti

Nettuno – Il consigliere comunale Fabrizio Tomei è il nuovo assessore ai Lavori pubblici e Trasporti di Nettuno. La nomina del neo Assessore è stata formalizzata dal Sindaco Alessandro Coppola qualche giorno fa. La carica è rimasta vacante dallo scorso settembre, dalle dimissioni di Luca Tammone.

“Rivoluzioneremo Nettuno” ha commentato a caldo Fabrizio Tomei, che a breve annuncerà tutti i nuovi progetti per la città del Tridente.

