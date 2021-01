Ostia, studenti in protesta contro la ripresa delle lezioni: aule vuote al liceo Anco Marzio

Ostia – Hanno voluto manifestare il proprio dissenso per la ripresa delle lezioni in presenza con un sit-in di protesta: gli studenti si sono incontrati stamattina al Pontile a Ostia, per esprimere pacificamente la loro contrarietà al rientro in classe. Una disapprovazione che hanno espresso anche attraverso un documento a firma del Coordinamento studentesco del X Municipio inviato alle autorità, nel quale elencano tutte quelle ragioni per le quali ritengono non sia “sicuro” seguire le lezioni in presenza.

La manifestazione ha visto tra i promotori alcuni alunni del liceo “Anco Marzio” di Ostia. E stamattina poco dopo le 10 dalla segreteria dell’istituto superiore di Ostia avevano già potuto constatare che “alcune aule risultano vuote”. I dipendenti della segreteria, seppure indaffarati per la ripresa delle attività, hanno voluto constatare l’adesione alla protesta e hanno rilevato che “poco meno della metà degli alunni, previsti in presenza, è presente in classe oggi”. Non tutti, infatti, hanno ripreso le attività scolastiche in presenza nel liceo. La regola è che in ciascuna classe la metà sia in classe e l’altra segua le lezioni in didattica a distanza sincrona.

Dal X Municipio hanno seguito con attenzione la vicenda. L’assessore alla Scuola, Germana Paoletti, è attenta a quello che accade sul territorio e soprattutto ai giovani e “per quanto rispetti l’iniziativa degli studenti non si può combattere per un diritto rinunciandovi”. E’ amareggiata l’Assessore, che evidenzia: “Dopo tre mesi di Dad finalmente potevano riappropriarsi del tempo scolastico e non è facendo una protesta oggi che si risolve il problema. Non viene rivolta agli interlocutori principali”.

“La Prefettura – sottolinea Paoletti – è l’unica deputata a decidere. Per quanto apprezzi lo spirito di iniziativa degli studenti, non può parlarsi di una vera e propria protesta visto che nessuna organizzazione sindacale è stata coinvolta. In questo modo i docenti non sono stati messi in condizione di sostenere gli alunni”.

Il corpo insegnanti all’Anco Marzio “non ha mai sospeso le attività. Anche durante il periodo nel quale tutto l’istituto era in Dad i docenti hanno presenziato per svolgere le video-lezioni dall’istituto al fine di garantire gli oltre 250 studenti speciali che hanno frequentato la scuola”.

