Regione Lazio, Ciacciarelli (Lega): “Spendere meglio i fondi europei”

Regione Lazio – “Il Lazio ha una scarsa capacità di spesa dei finanziamenti europei; è molto indietro rispetto ad altre Regioni italiane. Per il Fesr (fondo europeo di sviluppo regionale) sono state spese solo il 36,3% delle risorse rispetto allo stanziamento iniziale, per il Fse (fondo sociale europeo) il 55%, per il Feasr(fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) il 57, 3%“. Lo ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“In tutto – ha spiegato il Conigliere – restano ancora da impiegare 1,370 milioni di euro. Inutile far ricorso ai fondi erogati dall’Unione Europea se poi non si è in grado di spenderli. Un’ altra brutta pagina di cattiva amministrazione per questa Giunta Regionale”.

“Il Lazio ha bisogno di cambiare marcia, – ha concluso Ciacciarelli – di energie nuove, di competenza ed amore verso questa regione, tutti ingredienti che solo una Giunta di Centrodestra può garantire per ottenere risultati significativi”.

