Agricoltura, continua fino al 30 gennaio la consultazione pubblica sulla Pac del Lazio

Regione Lazio – “E’ possibile partecipare ancora, fino al 30 gennaio 2021, alla consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola Comune (Pac) del Lazio. Si tratta di uno strumento dedicato a chi vuole dare il proprio contributo di idee e di competenze alla nuova programmazione 2023-2027 in materia di investimenti in agricoltura, imprenditoria giovanile, innovazione e sviluppo, benessere animale, sostenibilità e quanto di diretto interesse allo sviluppo rurale della nostra regione”. Lo dichiara in una nota l’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

“Possono partecipare, lo ricordiamo, tutti i cittadini interessati collegandosi alla piattaforma – continua l’Assessore regionale – su http://www.lazioeuropa.it/consultazione_agricoltura-38/ . La sfida che abbiamo davanti riguarda ognuno di noi: anticipare i cambiamenti, accompagnando i settori della nostra agricoltura nel saperli affrontare e nel cogliere le importanti potenzialità dei fondi europei”.

“Puntiamo – conclude la Onorati – ad una agricoltura di qualità, innovativa, moderna ma soprattutto partecipata, per questo abbiamo deciso di proporre una consultazione pubblica e aperta a tutti coloro che saranno interessati a dare il proprio contributo per la costruzione della nuova politica agricola della nostra regione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio