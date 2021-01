Ardea, arrivano le bodycam sulla divisa degli agenti della Polizia Locale

Ardea – Gli agenti della Polizia Locale di Ardea indosseranno sulla propria divisa un dispositivo di protezione individuale, una videocamera professionale anche detta “bodycam”.

Gli agenti che valuteranno di trovarsi in situazioni di pericolo o che necessitano di monitoraggio per una successiva ricostruzione degli eventi, potranno attivare immediatamente la bodycam premendo un tasto. Si tratta a tutti gli effetti di una telecamera, che registra immagini e suoni ad alta definizione, anche di notte in condizioni di scarsa illuminazione.

Clicca qui per vedere la Determina Dirigenziale

L’impegno di spesa del Comune ammonta a 1.415,20 euro per 8 bodycam da 32 gb (145 euro l’una + Iva al 22%) per garantire le attività di pronto intervento, sicurezza, protezione civile e scoraggiare condotte aggressive.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea