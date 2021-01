Ardea – Porta scardinata e documenti del Comune sparsi ovunque. Questa è l’immagine che chiunque può vedere entrando nei locali dell’ex Ufficio Tributi, Commercio e Personale di piazza “Falcone e Borsellino”, ex piazza del Patio a Tor San Lorenzo.

La porta del vecchio ufficio è stata scardinata e chiunque potrebbe entrare nel palazzo, ma c’è di più: ci sono ancora tanti documenti del Comune e sono accatastati e sparsi ovunque a terra. Il luogo, tra l’altro, è conosciuto per essere frequentato spesso da malviventi e clochard, che in qualsiasi momento potrebbero entrare per cercare riparo e imbattersi in documenti “privati”.

Foto 3 di 6











A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che si sono lamentati del mucchio di faldoni accatastati lungo il corridoio e le scale davanti all’ascensore, nonché all’ingresso stesso del palazzo.

I locali in questione erano stati presi in affitto dal Comune e poi riconsegnati in seguito al trasferimento degli uffici nella nuova sede di via Salvo D’Acquisto a Nuova Florida. Fatto sta che i documenti sono lì da mesi alla portata di tutti, quando invece sarebbe stato più sicuro distruggerli se inutili o portali al sicuro in un luogo al chiuso e ben custodito.

Aggiornamento delle 20:52

Gli agenti della Polizia Locale di Ardea, coordinati dal Comandante Sergio Ierace, si sono recati negli uffici e hanno effettuato un sopralluogo.

Notizia in aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea