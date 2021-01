Cambio al vertice di SOS Lazio: Tirrito passa il testimone a Brugaletta

Roma – Cambio al vertice di Sos Lazio. Maricetta Tirrito passa il testimone di presidente a Isabella Brugoletta. Ad annunciarlo è la stessa Tirrito: “Dopo 12 anni di attività svolta con le sigle SOS, comunico che lascio il posto di Presidente di SOS Lazio ad Isabella Brugaletta”.

“Grazie all’instancabile impegno dei volontari – prosegue la portavoce –, soprattutto in questo ultimo anno, come SOS Lazio abbiamo portato avanti attività fondamentali a fronteggiare la crisi generata dal Covid-19, come il sostegno alla marcia dei ristoratori toscani, che hanno camminato da Firenze a Roma per chiedere aiuti adeguati al Governo che con i vari Decreti Ristori non ha di certo risolto la crisi”.

“Purtroppo, sono ancora troppe difficoltà che gli imprenditori stanno attraversando, ma il sentimento di vicinanza nei loro confronti sarà sempre più forte. Una vicinanza che è per tutti i cittadini in difficoltà, come testimonia anche l’adesione del Comitato alla sfilata fatta a Ostia per dire ‘basta’ alla violenza sulle donne. Ringrazio tutti per il lavoro svolto – conclude Tirrito – e auguro un buon lavoro alla neopresidente Brugaletta”.

