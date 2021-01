Conte al Senato: “In Italia c’è un virus peggiore del Covid: la mafia”. E ricorda Borsellino

Roma – “C’è un virus forse peggiore del Covid: quella della mafia. La difesa della legalità è nel Dna di questo governo. Il contrasto alla magia e la difesa della legalità sono” al centro della “nostra strategia di azione”, ha detto oggi il premier in Aula, durante le comunicazioni in Senato sulla crisi di governo. Conte ha poi ricordato l’anniversario oggi della nascita di Paolo Borsellino. “Oggi avrebbe compiuto 81 anni”. Il ricordo del presidente è stato accompagnato dall’applauso in aula di ministri e senatori. (fonte Adnkronos)