Coronavirus, Nettuno piange un’altra vittima: è una donna di 83 anni

Nettuno – A Nettuno si registra la trentaduesima vittima del coronavirus dall’inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 83 anni ospite della RSA Angeli Custodi che era ricoverata in una struttura ospedaliera.

“Versiamo ancora lacrime per un’altra nostra concittadina vittima di questo maledetto virus – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze. A nome di tutta la nostra comunità sono vicino a tutte le famiglie che hanno perso un loro componente in questa tragica emergenza sanitaria. Solo rispettando le normative sanitarie possiamo battere il Covid 19, smettere di contare le nostre vittime e riprendere in mano le nostre vite”.

In data odierna sono sei i nuovi casi di coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 389 di cui 8 ospedalizzati.