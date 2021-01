Covid-19, boom di casi in Israele: per la prima volta oltre 10.000 positivi in un giorno

Tel Aviv – Israele ha registrato lunedì più di 10.000 nuovi casi di Covid-19. Secondo il sito di notizie Ynet, è la prima volta dall’inizio della pandemia di coronavirus. I dati del ministero della Salute, si legge, parlano di 10.021 casi confermati su 100.000 test effettuati, con un tasso di positività del 10,2%.

Ad oggi sono 4.049 gli israeliani morti per complicanze legate al Covid-19 con più di 40 decessi registrati in 24 ore, come sottolinea il Jerusalem Post. Tra i pazienti in condizioni “critiche”, aggiunge il giornale, ci sono anche dieci donne incinta.

Nel Paese, che registra più di 560.000 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, prosegue intanto la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus: in totale, scrive il Jerusalem Post, sono 2,2 milioni gli israeliani che hanno ricevuto il vaccino, comprese 422.000 persone che hanno già fatto anche il richiamo. (fonte Adnkronos)