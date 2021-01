Facebook “oscura” per ore la pagina di Osho: “Un errore”

E’ stata riattivata la pagina di Osho su facebook dopo la temporanea sospensione che ha provocato una valanga di commenti. “Intanto ringrazio tutti per la solidarietà – ha scritto sul social Federico Palmaroli, in arte Osho – Siete la mia artiglieria.

Quanto ai motivi della chiusura temporanea della pagina, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, vi informo che non è stata provocata da quelli, anche perché la mia satira non è mai stata né violenta né offensiva. Semplicemente m’ero scordato de pagà ‘na bolletta”.

“Scherzi a parte, c’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di facebook, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto. Comunque pe sicurezza il libro compratevelo…’n se sa mai”, ha concluso Osho.

In precedenza, Palmaroli aveva escluso l’ipotesi di censura: “Non ho fatto niente che possa essere censurato. Se avessi pubblicato una svastica, l’avrei capito, ma non c’è nulla di censurabile”, aveva detto all’Adnkronos. “Capisco che tutti, dopo i fatti americani, pensino ad una censura, è normale pensare a quello. In realtà è successo a tante persone, e sapendo la mia collocazione ideologica non è proprio quella che piace ai più, viene spontaneo pensarlo, ma io lo escludo”, aveva ribadito il vignettista.

Fonte: Adnkronos