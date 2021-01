Pomezia, alla parrocchia di San Bonifacio le eccedenze alimentari della mensa scolastica

Pomezia – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per contrastare la povertà e gli sprechi alimentari.

La Caritas di Pomezia provvederà a ritirare il pane e la frutta non consumati presso la mensa scolastica della scuola primaria San Giovanni Bosco dell’IC Via della Tecnica.

Tali eccedenze, recuperate nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti, verranno portate presso la Parrocchia di San Bonifacio e successivamente redistribuite a chi ha più bisogno.

“Un aiuto prezioso verso chi è più in difficoltà – commenta l’Assessore Miriam Delvecchio – in un momento difficile come quello che purtroppo tante persone stanno vivendo. Il cibo non va sprecato ed il recupero delle eccedenze alimentari è il primo passo verso un nuovo modello di ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale.

Ringraziamo la Caritas di Pomezia, la Parrocchia di San Bonifacio e la società Innova per questa importante iniziativa che mira a sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare offrendo un sostegno concreto alle persone indigenti e senza fissa dimora”

