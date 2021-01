Roma, 46enne sorpreso a masturbarsi davanti a un liceo: bloccato e arrestato

Roma – Sorpreso a masturbarsi davanti ad un liceo in via Pinturicchio, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, lo hanno immediatamente bloccato e arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Una volta identificato, l’uomo, un romano di 46 anni, è stato accompagnato negli uffici di polizia in attesa della convalida dell’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

