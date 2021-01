“Cent’anni di solitudine”… in 5 minuti!

“Cent’anni di solitudine” è un romanzo, scritto in diciotto mesi, è considerato l’opera maggiore dell’autore Gabriel Garcìa Màrquez; pubblicato originariamente dalla casa editrice Sudamericana a Buenos Aires nel giugno 1967, vendette in due settimane ottomila copie; nei tre anni successivi 600.000 copie. Fu in seguito tradotto in 37 lingue vendendo più di 20 milioni di copie. Lo stile del romanzo, il celebre realismo magico e la materia tematica hanno reso “Cent’anni di solitudine” l’opera più rappresentativa del boom della letteratura latino-americana degli anni sessanta e settanta.

Gabriel Garcìa Màrquez (6 marzo 1927, Aracataca, Colombia – 17 aprile 2014, Città del Messico, Messico)

scrittore, giornalista e saggista colombiano, Premio Nobel per la letteratura nel 1982, è stato uno dei più emblematici esponenti del cosiddetto realismo magico. La sua vasta produzione letteraria ha fortemente contribuito a rilanciare l’interesse per la letteratura latinoamericana. Tra le sue opere più conosciute, “Cronaca di una morte annunciata”, “L’amore ai tempi del colera”, “L’autunno del patriarca”.

Il Progetto

Mini clip pubblicate dalla piattaforma culturale Direzione Itaca nel suo canale Youtube e Facebook, alla voce “Un libro in 5 minuti”, che vede Gianni Caruso (l’organizzatore del rinomato “Premio Poesia Città di Fiumicino”) ideatore e protagonista vocale di questa originale biblioteca virtuale. Un’idea che riteniamo un modo intelligente e veloce per avvicinare le persone alla conoscenza delle più grandi opere letterarie.

