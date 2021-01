Cittadini di Formia senz’acqua, la richiesta di aiuto al Commissario Alicandro

Formia – “Ill.mo Commissario, questa mattina i cittadini si sono svegliati senz’acqua nelle loro case”.

L’associazione Cittadini per la tutela dei Beni comuni di Formia scrivono al commissario ad acta del Comune, Maurizio Alicandro per evidenziare: ”I grossi problemi relativi all’approvvigionamento idrico nella nostra città e nell’intero comprensorio del sud pontino dove le perdite di rete creano continue interruzioni nella fornitura idrica, come quella importante che si è verificata questa mattina in via Lavanga.

Abbiamo interpellato il Gestore che – chiarisce nella nota l’organismo che opera per la tutela dei cittadini – oltre a non informarci in alcuna forma, non ci ha fornito indicazioni su tempi certi per la risoluzione del grave problema.

Nel frattempo, in piena pandemia, gran parte del centro cittadino si trova oggi senza acqua e lo sarà per molte ore. Le scuole sono aperte ma con riserve limitate e al momento non sappiamo se verranno fornite le autobotti per un minimo di ristoro.

Le chiediamo come Cittadini di intervenire interfacciandosi con il Gestore per sollecitare la fornitura di autobotti sostitutive e cogliamo l’occasione per chiederLe come Associazione un incontro al fine di illustrarLe le notevoli problematiche di questo territorio in merito alla gestione della distribuzione idrica.

In questa delicata fase – conclude l’associazione -, senza il Sindaco e senza l’Assessore preposto, i cittadini si sentono completamente indifesi e in difficoltà e riappare il fantasma dell’estate 2017.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia