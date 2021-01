Coronavirus, il Papa cancella il ritiro di Quaresima ad Ariccia con la Curia Romana

Città del Vaticano – Niente ritiro di Quaresima per il Papa e la Curia romana. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede: “Considerato il permanere dell’attuale emergenza sanitaria, quest’anno non sarà possibile vivere comunitariamente gli Esercizi Spirituali della Curia Romana presso la Casa Divin Maestro in Ariccia. Il Santo Padre ha pertanto invitato i Cardinali residenti a Roma, i Capi Dicastero e i Superiori della Curia Romana a provvedervi in modo personale, ritirandosi in preghiera, dal pomeriggio di domenica 21 a venerdì 26 febbraio. In quella settimana saranno sospesi tutti gli impegni del Santo Padre, compresa l’Udienza Generale di mercoledì 24 febbraio”.

