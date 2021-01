Decomissioning della Centrale di Latina, in Regione la mozione per tutelare la salute dei cittadini

Latina – “Il processo di decommissioning della ex Centrale nucleare di Latina si avvia, in queste settimane, a uno dei momenti più delicati: l’abbassamento dell’edificio reattore da 53 a 38 metri e lo smantellamento dei pannelli di contenimento del boiler di raffreddamento del reattore”.

A dare notizia di quanto sta per succedere all’impianto nucleare presente sul territorio pontino è il Consigliere regionale del Lazio, Energie per l’Italia, Fabio Capolei , durante l’illustrazione in aula della mozione da lui presentata, sottoscritta da tutto il centrodestra e approvata dal Consiglio, in difesa dei cittadini che vivono nell’area della ex Centrale.

“Si tratta – dice Capolei – di operazioni rischiose, a causa del materiale potenzialmente radioattivo presente, per la salute dei cittadini dei territori coinvolti e per l’ambiente.

Chiediamo alla Giunta di attivare l’Arpa e la Protezione Civile Regionale per monitorare le attività in atto. Vogliamo che venga istituito un tavolo di consultazione permanente con i sindaci dei territori coinvolti, le autorità sanitarie competenti e i responsabili delle funzioni di tutela dell’ordine pubblico, per predisporre un Piano di azione finalizzato a prevenire potenziali incidenti e per predisporre azioni in caso di emergenza”.

Riteniamo inoltre – ha sottolineato – sia giusto che vengano erogate, a favore della città di Latina e dei Comuni limitrofi, le necessarie risorse per dotarsi dei dispositivi di monitoraggio dei livelli di radioattività e per la loro gestione.

Chiediamo infine di porre in essere tutte le azioni necessarie a impedire che il sito della ex Centrale nucleare di Latina possa essere individuato come sede del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Ringrazio tutti i consiglieri comunali di Anzio, Nettuno e Latina che – conclude il consigliere regionale – mi hanno chiesto di portare questa vicenda in Consiglio regionale, in particolare i consiglieri Simona Sanetti e Daniele Mancini”.

