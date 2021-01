Esce di casa per andare al bar ma è ai domiciliari: arrestata di nuovo

Roma – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato di evasione una donna di 54 anni originaria di Roma. Nella mattinata odierna, infatti, nel corso della normale attività di controllo ai soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale, i Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore hanno constatato che la 54enne, agli arresti domiciliari, si era allontanata dalla sua abitazione al di fuori degli orari consentiti dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Attivate le ricerche, i militari l’hanno rintracciata sulla pubblica via, mentre stava andando al bar. Nuovamente arrestata, è stata subito accompagnata al Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

