Il presidente Biden diventa @Potus su Twitter: la transizione è anche social

Washington – La transizione è avvenuta anche su Twitter. Poco dopo il giuramento sono infatti apparsi gli account ufficiali di Biden e Kamala Harris come presidente e vice presidente degli Stati Uniti. Sul primo appare il volto sorridente del nuovo @POTUS (acronimo per president of the United States), che si presenta come 46esimo presidente, marito di Flotus (la first lady), orgoglioso padre e nonno.

Al momento ha un milione di followers. Twitter ha infatti deciso di trasferire i follower del suo account da presidente eletto, ma non quelli che seguivano l’account Potus di Trump. A chi seguiva Trump viene data l’opzione di seguire Biden. “Pronta a servire”, il primo tweet della nuova vice presidente Usa, qualche minuto dopo il suo giuramento. (fonte Adnkronos)