Joe Biden ha giurato: è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America

Washington – Joe Biden ha giurato come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Con lui, ha giurato anche la vice Kamala Harris. “Questo è il giorno dell’America, è il giorno della democrazia. Non celebriamo il trionfo di una candidato ma della democrazia, la volontà del popolo è stata ascoltata”, ha detto Biden nel suo discorso che, in molti dei suoi passaggi, è stato improntato all’unità dopo le divisioni del recente passato. “La democrazia è preziosa e fragile”, ha spiegato, mentre “c’è molto da riparare, da ricostruire, da curare e da ottenere”, perché quello attuale è “un momento di crisi, ma l’unità ci potrà salvare”.

Il discorso del neopresidente a Capitol Hill

“Dobbiamo affrontare il terrorismo interno e lo sconfiggeremo”, ha promesso il neo presidente, citando i “suprematisti bianchi” tra i pericoli che l’America si trova a fronteggiare. “L’America è migliore di quella che vedo adesso”, si è rivolto agli americani, richiamandoli quindi alla necessità di riunire il Paese in un momento di grave crisi: “Non possiamo vederci come avversari”, ha spiegato. Nel suo discorso, Biden ha quindi tratteggiato tutte le “sfide” che l’America si trova ad affrontare. E ha sottolineato come in questo “periodo più difficile” l’unica arma, “l’unico punto di forza è l’unità: si può dissentire, ma pacificamente”.

“Sarò il presidente di tutti gli americani”, scandisce ancora mentre esorta a “rispettare l’altro” perché “il disaccordo non diventi guerra mondiale”. “Ve lo prometto, combatterò per coloro che non mi hanno sostenuto così come per coloro che lo hanno fatto” perché “il disaccordo non deve portare alla disunione”, ha sottolineato.

“Dobbiamo combattere contro il virus per la nostra sopravvivenza”, ha poi spiegato parlando del Covid, “un virus che non si aveva da un secolo, che silenziosamente minaccia il Paese, ha preso più vite in un anno in America che in tutta la Seconda Guerra Mondiale”. Sarà, dice, “un inverno di pericolo”.

Nel suo discorso Joe Biden ha lanciato anche un messaggio a coloro che si trovano “oltre i nostri confini”. L’America, ha detto, “è stata messa alla prova e ne siamo usciti più forti”. Il nuovo presidente ha promesso di “riparare le nostre alleanze e impegnarci nuovamente nel mondo”, abbandonando così l’isolazionismo attribuito al suo predecessore.

“Le recenti settimane ci hanno insegnato una dolorosa verità, c’è la verità e ci sono le menzogne, le menzogne dette per potere e per profitto”, ha poi fatto riferimento, senza ovviamente citarlo, a Trump e la sua contestazione dei risultati elettorali. Ma ha anche espresso la convinzione che “siamo in grado di rialzarci”. “Ed ognuno di noi – ha aggiunto – ha una responsabilità come cittadini, gli americani, e soprattutto i leader, devono onorare la nostra Costituzione e proteggere la nostra nazione, difendere la verità e sconfiggere le menzogne”.

Ma l’America, sottolinea Biden, “guiderà non solo dando esempio della propria forza, ma anche grazie alla forza dell’esempio che daremo”.

“Questo è un momento in cui siamo messi a dura prova – ha aggiunto, riconoscendo le difficoltà che si prospettano per il paese mentre continua la lotta al coronavirus – Saremo giudicati, voi ed io, da come risolveremo le crisi della nostra era. Saremo all’altezza dell’occasione? Riusciremo a dominare quest’ora rara e difficile?”.

“Difenderò la Costituzione, difenderò la nostra democrazia, difenderò l’America”, uno dei passaggi finali del discorso inaugurale, col quale il nuovo presidente si è impegnato a perseguire “non l’interesse personale, ma il bene comune”.

Il giuramento di Kamala Harris

Giuramento anche per Kamala Harris, prima vice presidente donna degli Stati Uniti. L’ex senatrice della California ha infatti giurato nelle mani della giudice della Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Harris è anche la prima persona afroamericana e di origine asiatica a ricoprire l’incarico di vice presidente.

La Bibbia di famiglia

Il giuramento di Biden è avvenuto sulla Bibbia che la sua famiglia si tramanda dal 1893. L’antico e voluminoso libro reca una croce celtica sulla copertina, a testimonianza delle origini irlandesi. Biden ha sempre usato la Bibbia di famiglia per i giuramenti, da senatore e vicepresidente. Anche l’amato figlio Beau, morto di tumore nel 2015, la usò per giurare da procuratore generale del Delaware.

“La folla sfrenata che due settimane fa ha dissacrato questo tempio della democrazia, ci ha risvegliato”. E’ quanto ha detto la senatrice democratica Amy Klobuchar aprendo la cerimonia. “Questo è il giorno in cui la nostra democrazia si rialza, si toglie la polvere di dosso e fa quello che da sempre fa”, ha aggiunto la democratica che è stata uno degli sfidanti di Biden nella primarie, sottolineando che questo momento è l’occasione “per rinnovare il nostro impegno per la causa della democrazia”.

Accompagnato dalla moglie Jill al Campidoglio di Washington, la coppia presidenziale, insieme alla vice presidente Harris e al consorte Douglas Emhoff, è stata accolta da un picchetto d’onore schierato lungo la scalinata e dai leader democratici e repubblicani del Congresso.

La cerimonia

Lady Gaga, con l’esecuzione dell’inno nazionale Usa suonato dalla banda dei Marines è la prima pop star ad esibirsi oggi sul palco.

Il vice presidente uscente Mike Pence e la moglie Karen sono arrivati sulla tribuna accolti dagli applausi dei presenti. Bernie Sanders conferma la sua immagine anticonformista ed arriva alla cerimonia in giacca a vento e vistosi guanti di lana. Una reporter di BuzzFeed che sta seguendo la cerimonia li ha riconosciuti e su Twitter ha spiegato che sono dei guanti fatti di lana riciclata che “due anni fa gli sono stati regalati da una maestra del Vermont che poi rimase sorpresa del fatto che Sanders ha cominciato ad indossarli durante la campagna elettorale”.

“Ti amo, Jilly, e non potrei essere più grato di averti con me nel viaggio che ci aspetta”, ha scritto in un tweet Biden commentando le immagini di un video in cui si tiene per mano con la moglie. (fonte Adnkronos)