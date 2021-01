Anzio – Continua, incessante, il lavoro dell’Amministrazione Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, per la riqualificazione dei quartieri del territorio.

Da alcuni giorni, al centro dell’azione di governo, la realizzazione delle nuove opere pubbliche a Lavinio: nei giorni scorsi è stato ultimato il nuovo manto stradale lungo Via Goldoni, da oggi sono in corso gli interventi per la manutenzione straordinaria di Via Leonardo Da Vinci ed a seguire dello Stradone S. Anastasio, che si aggiungono agli importanti lavori, iniziati ieri, lungo Via della Fonderia.

Nella giornata di ieri, inoltre, sono stati aperti i cantieri per la realizzazione delle nuove condotte delle acque bianche e dei nuovi marciapiedi lungo Viale Severiano, con un investimento pari a 274.000 euro (leggi qui).

“Tempo permettendo, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – contiamo di ultimare, in pochi giorni, tutte le opere pubbliche che abbiamo avviato a Lavinio”.