Fiumicino – “Oggi inaugureremo diversi nuovi impianti di illuminazione pubblica realizzati nelle scorse settimane ad Aranova e Isola sacra. A questi se ne aggiungeranno presto altri. Infatti i lavori stanno continuando in questi giorni in tutto il Comune. Uno sforzo intenso in direzione della qualità della vita nelle nostre località nonostante il periodo difficile, che testimonia l’attenzione dell’amministrazione su tutto il territorio”. Lo fa sapere la presidente della commissione Lavori pubblici, Paola Meloni –

“Sono impianti – afferma il Sindaco Esterino Montino – che vanno ad aggiungersi a quelli già realizzati negli anni passati: si passa da 6.900 punti luce a circa 9.500. Aumenta di molto quindi la sicurezza nel territorio, considerando anche le oltre 150 telecamere, i circa 2.500 nuovi punti luce installati e la trasformazione di tutti i punti luce precedenti da vapore di sodio a LED. Stiamo migliorando e ottimizzando di gran lunga l’illuminazione su tutto il territorio”.

“Le strade che oggi pomeriggio saranno illuminate – comunica l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia – sono: via Elini ad Aranova e poi, a Isola sacra, via Rocce Anzini, via Doberdò, via Giavitto, via Castagnevizza, via A. Gavotti, via Serafino Barbaro, via A. Di Dio, via F. Rugiadi. Nella giornata di ieri sono iniziati anche i lavori per realizzare un nuovo impianto, sempre ad Aranova, in via Furtei e traverse collegate. Lì saranno posati altri 24 nuovi punti luce che vanno a sommarsi a quelli già installati nelle scorse settimane. Arriviamo, così, ad oltre 3 km di nuove linee”.

