Ostia, lavori in corso nel Canale dei Pescatori: sarà chiuso fino al 18 febbraio

Ostia – Dal 18 gennaio 2021 e per 30 giorni il canale dei Pescatori di Ostia, nel tratto compreso tra il ponte del lungomare Duilio e la foce, sarà chiuso alla navigazione, sia in entrata che in uscita.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA

E’ quanto stabilito da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma per poter permettere i lavori di movimentazione della sabbia, che garantiranno il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica della foce. Ad occuparsene sarà l’impresa Celletti Costruzioni Generali Srl.

