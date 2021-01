Pomezia, il Covid-19 miete altre due vittime. Aumenta il numero dei positivi

Pomezia – Salgono a 449 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel comune di Pomezia, di cui 18 ricoverati presso strutture ospedaliere e 431 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 1.424. Sono 13 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). Lo rende noto il Comune di Pomezia.

Pervenuta la notizia della scomparsa di due concittadini rispettivamente di 84 e 75 anni: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alle famiglie e agli amici dei nostri concittadini scomparsi”. Da inizio pandemia sono 18 le morti per Covid-19 nella cittadina.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia