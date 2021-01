Roma-Lido, FdI: “La ‘Stazione Giardino di Roma’ è attesa da oltre 15 anni”

“L’iter per la realizzazione va accelerato. Adesso che la gestione è passata alla Regione Lazio è l’amministrazione Zingaretti che deve spiegare perché dopo oltre 15 anni di attesa, ancora non viene messa in opera questa infrastruttura, assolutamente necessaria alla mobilità di un quadrante cittadino in cui risiedono circa 20mila persone, con una elevata utenza di pendolari (studenti, lavoratori e turisti)”. Così in una nota stampa, Fabrizio Ghera capogruppo di FdI alla regione Lazio, Andrea De Priamo, capogruppo di FdI in Assemblea Capitolina e Giancarlo Laino, componente del coordinamento di FdI nel Municipio X e residente nel quartiere Giardino di Roma.

“Zingaretti non ha più scuse, – proseguono – la stazione Giardino è prevista nel Piano Regolatore, è stata progettata e finanziata, grazie anche all’impegno di FdI che ha presentato mozioni e interrogazioni sia in Assemblea Capitolina che in Aula alla Pisana, in sinergia con l’attività dei nostri consiglieri municipali e dirigenti territoriali. Ma i cantieri non partono lo stesso”.

“Pertanto – concludono – chiediamo con una interrogazione al Presidente e all’Assessore ai Trasporti di relazionare il Consiglio Regionale sullo stato dell’iter amministrativo e su eventuali cofinanziamenti della Regione ,qualora le risorse da Roma Capitale stanziate non siano sufficienti, nonché su quali siano gli adempimenti ancora da completare”.

(Il Faro online)