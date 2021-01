Anzio – 77° dello Sbarco di Anzio: questa mattina, in osservanza del Dpcm del 14/01/2021 e delle relative misure anticovid, l’Assessore, Gianluca Mazzi, in rappresentanza del Sindaco, Candido De Angelis, ha deposto una composizione floreale al Cimiero Germanico di Pomezia, in ricordo di tutti i Caduti della Battaglia di Anzio.

“Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”.

Online, sulla pagina Fb del Comune, tutti i cortometraggi realizzati dagli studenti di Anzio e Nettuno

“Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace“. Sono stati, tutti, pubblicati online i cortometraggi degli studenti dell’I.T.I.S. e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Luigi Trafelli di Nettuno, del Liceo Chris Cappell College di Anzio, del Centro Formazione Professionale di Anzio, dell’I.T.E.T. Emanuela Loi di Nettuno, del Liceo Artistico Pablo Picasso di Anzio, del Liceo Scientifico Innocenzo XII di Anzio, dell’Istituto Comprensivo Stella Maris e dell’I.I.S. Apicio – Colonna Gatti di Anzio, che hanno risposto “presente” al progetto lanciato dal Sindaco, Candido De Angelis, dall’Assessore alle politiche culturali e della scuola, Gabriella Di Fraia, dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, dal Presidente del Museo dello Sbarco, Patrizio Colantuono e dall’Amministrazione Comunale tutta, per andare oltre il Covid19 e per onorare i Caduti della Battaglia di Anzio, in occasione del 77° Anniversario dello Sbarco.

Al centro cittadino, inoltre, insieme alla proiezione dei cortometraggi, scorrono anche le immagini del documentario realizzato dal Presidente del Museo dello Sbarco di Anzio, Patrizio Colantuono e della campagna di comunicazione dell’Ente per ricordare i Caduti dell’Operazione Shingle, anche in questo delicato 77° Anniversario dello Sbarco.

Gli alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, invece, hanno accolto l’invito del Sindaco de Angelis, per onorare il 22 gennaio con un giorno di riflessione, attraverso libere attività da svolgere in classe.

“L’Amministrazione Comunale, – afferma l’Assessore elle politiche culturali e della scuola, Gabriella Di Fraia – rivolge un caloroso ringraziamento a tutte le scuole del territorio ed agli studenti che, nonostante il delicato periodo che stiamo attraversando, hanno partecipato attivamente al progetto, con l’ideazione e la produzione di toccanti cortometraggi. Non dobbiamo mai dimenticare, manteniamo sempre viva la memoria sul nostro passato!”.

I.T.I.S. E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE LUIGI TRAFELLI

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4057204914314483/?vh=e&d=n

C.F.P. – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COMUNE DI ANZIO

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4057369844297990/?vh=e&d=n

ISTITUTO COMPRENSIVO STELLA MARIS

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4057561624278812/?vh=e&d=n

I.T.E.T. EMANUELA LOI

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4058039944230980/?vh=e&d=n

LICEO CHRIS CAPPEL COLLEGE

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4059739107394397/?vh=e&d=n

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE INNOCENZIO XII

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4059933244041650/?vh=e&d=n

I.I.S. APICIO COLONNA GATTI DI ANZIO

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4062218083813166/?vh=e&d=n

LICEO ARTISTICO PABLO PICASSO – SEDE DI ANZIO

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4062243880477253/?vh=e&d=n

l toccante videomessaggio del Borgomastro della Città gemellata di Bad Pyrmont, Klaus Blome

“Nel 2019 ho capito cosa significava lo Sbarco per la Gente di Anzio. Caro Candido, grazie per aver invitato la Città di Bad Pyrmont, siamo stati insieme nei Cimiteri di Guerra, ho avuto modo di vedere come onorate i Caduti. La Germania nazista, con una guerra terribile, ha oppresso l’Italia.Ci sono stati milioni di vittime. La nostra Nazione ha una grande colpa, per me è in grande onore partecipare alle celebrazioni di Anzio. Grazie.

Dobbiamo sempre avere rispetto per chi è sbarcato su una spiaggia, con impegno e coraggio. Dobbiamo ringraziarli. E’ nostro dovere tenere vivo il ricordo dei Caduti, non dobbiamo neanche dimenticare tutte le vittime civili che ci sono state ad Anzio. A queste persone vanno i nostri pensieri. Anche questo è il senso del nostro gemellaggio. Vi auguro ogni bene e benessere!”.

E’ una parte del toccante messaggio video del Borgomastro della Città tedesca di Bad Pyrmont, Klaus Blome, gemellata con la Città di Anzio da sessantadue anni, in occasione delle Celebrazioni per il 77° Anniversario dello Sbarco.

https://www.facebook.com/616656998369309/posts/4062569007111407/?vh=e&d=n

“Dietro al gemellaggio tra Anzio e Bad Pyrmont, tra i più antichi e solidi di tutta l’Europa, – replica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – c’è un patrimonio di valori e di intensi significati, di grande spessore, che ben si evince dalle parole dell’amico Klaus Blome, che ringrazio, sinceramente, per la concreta vicinanza alla nostra Comunità”.

Gianluca Mazzi al Fosso della Moletta, onora la memoria dell’Ufficiale Britannico Eric Fletcher Waters e dei Caduti dispersi nella Battaglia di Anzio

77° dello Sbarco di Anzio: questa mattina, in osservanza del Dpcm del 14/01/2021 e delle relative misure anticovid, l’Assessore, Gianluca Mazzi, in rappresentanza del Sindaco, Candido De Angelis, ha deposto una composizione floreale ai piedi dell’albero di ulivo, nelle campagne del Fosso della Moletta – Aprilia, piantumato, nel 2014, dal Cittadino Onorario di Anzio, Roger Waters, in ricordo di suo padre, l’Ufficiale Britannico, Eric Fletcher Waters e di tutti i Caduti, dispersi durante l’Operazione Shingle.

