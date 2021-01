Attivato un drive-in permanente all’ospedale “Fiorini” di Terracina

Terracina – Dal 7 al 15 gennaio, presso lo stadio Comunale “Mario Colavolpe”, è stato messo a disposizione dal Comune di Terracina un drive-in riservato agli studenti per l’effettuazione dei tamponi rapidi antigenici. Gestito dalla locale Unità Territoriale della Croce Rossa Italiana e con il supporto logistico dei volontari della Protezione Civile, l’accesso è stato esteso anche al personale scolastico.

Al servizio di prenotazione del Comune sono pervenute 1115 richieste dal mondo della scuola: 533 prenotazioni sono pervenute dagli studenti della scuola di Primo grado, 410 dalle scuole di Secondo grado, 8 da studenti di Terracina che frequentano scuole di altri comuni e 164 dal personale scolastico. I tamponi realmente effettuati in totale sono stati 1098 (alcuni hanno rinunciato) e le positività emerse sono state 24.

Invece è partito martedì, negli spazi esterni dell’ospedale “Alfredo Fiorini”, il drive-in permanente gestito dalla Asl.

L’avvio di questo servizio viene accolto con particolare soddisfazione dall’Amministrazione comunale e sincera gratitudine nei confronti della Asl. Un’attivazione che la stessa Amministrazione aveva richiesto già nei mesi scorsi con l’obiettivo di fornire un presidio di controllo, monitoraggio e prevenzione della diffusione del Covid nell’intero territorio. Il drive in si affianca al prezioso servizio dei medici di base e dei pediatri che hanno avviato lo screening lo scorso 21 dicembre, usufruendo dei locali di Borgo Hermada messi a disposizione dal Comune.

È comunque giusto ricordare che i tamponi fotografano la situazione al momento della loro effettuazione e che l’esecuzione del test non garantisce di certo l’immunità poichè è sufficiente anche una leggerezza dieci minuti dopo per rischiare il contagio. Si continua quindi a raccomandare tanta attenzione e prudenza negli atteggiamenti, le armi più efficaci per arginare l’epidemia.

