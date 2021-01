“Aule poco sanificate e autobus affollati”: studenti in rivolta a Pomezia

Pomezia – Ancora proteste a Pomezia da parte degli studenti dei vari istituti superiori, che questa mattina si sono riuniti sotto al palazzo comunale con il supporto dei militanti del Blocco Studentesco di Pomezia.

“I ragazzi, provenienti da diversi istituti scolastici di Pomezia, in maniera ordinata e composta hanno voluto portare alla luce i vari disagi che stanno vivendo in questo particolare periodo“. Così in una nota Fabio Rosati, responsabile locale del Blocco Studentesco.

“La scuola viene sanificata una volta a settimana esponendoci a contagi costanti – prosegue Rosati -. Sul fronte trasporti nessuna delle promesse che erano state fatte si sono concretizzate, le corse degli autobus che portano agli istituti non sono aumentate e sono quindi affollate e per nulla sicure, inoltre gli orari di entrata a scaglioni per molti sono proibitivi”.

“Stanno distruggendo i nostri anni migliori – conclude Rosati – dove la scuola faceva da punto fermo per la socialità di noi giovani e la nostra crescita civile e professionale. Ci teniamo a ribadire che il Blocco Studentesco da sempre si è preso carico delle problematiche degli studenti e continuerà a farlo, questa non sarà quindi l’unica protesta che faremo, torneremo in piazza a far sentire la nostra voce affinché ogni questione sia risolta”.