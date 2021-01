Cerveteri, incendio all’autolavaggio di via Settevene Paolo: ingenti i danni

Cerveteri – L’allarme è stato dato stamattina alle 5 e 30. Un autolavaggio stava andando a fuoco in via Settevene Palo nel Comune di Cerveteri.

I vigili del fuoco sono accorsi con due automezzi per circoscrivere nel minor tempo possibile le fiamme ed evitare che si propagassero.

In breve l’intervento tempestivo ha consentito ai soccorritori di spegnere il fuoco e, a seguire, di mettere in sicurezza l’area.

Al termine delle attività di spegnimento dell’incendio è stato rilevato che per fortuna non ci sono stati feriti, seppure l’attività sembra aver subito ingenti danni. Resta il fatto, però che solo grazie alla velocità di intervento dei vigili del fuoco, è stato possibile evitare che le fiamme raggiungessero i negozi adiacenti.

A precipitarsi in via Settevene Palo anche i carabinieri. E’ necessario ora un accertamento per stabilire le cause del rogo ed escludere che dietro ci sia la mano dell’uomo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Terracina