Covid-19, in calo la curva dei contagi a Fiumicino: 338 i positivi accertati

Fiumicino – “Buone notizie dai dati forniti dalla Asl Roma 3 sul numero di contagi nel nostro territorio. Ad oggi i positivi registrati sono 338, 29 in meno rispetto all’ultima indicazione”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Attualmente – prosegue – sono 194 le donne con il coronavirus nel nostro Comune, mentre 144 sono gli uomini. L’età media si attesta sui 43 anni e il rapporto tra popolazione e residenti è dello 0,41%. Infine, Isola sacra e Fiumicino contano il 73% del totale dei contagi”.

“Ricordo – conclude il sindaco – che il Lazio si trova in zona arancione. Questo comporta alcune limitazioni, come il divieto di spostarsi tra Regioni e tra Comuni diversi e quello di spostarsi tra le 22 e le 5, se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Invito tutti alla massima attenzione, per far sì che il numero dei contagiati continui a scendere”.