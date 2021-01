Dopo un anno tornano i kamikaze a Baghdad: decine di morti al mercato

Baghdad – Dopo oltre un anno di relativa calma, i kamikaze sono tornati in azione a Baghdad: due attentatori suicidi si sono fatti saltare in aria in un affollato mercato della capitale irachena, facendo almeno una trentina di morti e decine di feriti. Medici Senza Frontiere (Msf) ha fatto sapere che suoi operatori sono al lavoro presso il pronto soccorso dell’ospedale al-Kindi per curare le vittime dell’attentato, il primo nella capitale irachena dal giugno 2019.

Il bilancio, finora, è di 28 morti e 73 feriti, ha aggiunto l’organizzazione umanitaria, ma si teme che i numeri possano salire ulteriormente. Indignazione è stata espressa dalla Farnesina che ha inviato «le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e i suoi auguri di pronta guarigione ai feriti».

“Condanniamo con forza la violenza contro i civili e sosteniamo il popolo dell’Iraq nella costruzione di un futuro sicuro e di pace”, ha sottolineato il ministero degli Esteri in un tweet. L’attentato è avvenuto nel mercato all’aperto di Piazza Tayaran: secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno, il primo attentatore suicida ha lamentato di sentirsi male, richiamando attorno a sè una folla di persone, prima di farsi saltare in aria.

L’esplosione ha creato il panico: diverse persone si sono affrettate a soccorrere i feriti mentre altre scappavano. È in questo momento che il secondo attentatore suicida si è fatto esplodere. Sulla rete circola un video che riprende gli istanti prima dell’esplosione del primo kamikaze e la devastazione che produce: si vede la folla riunita in mezzo alla strada e il lampo della deflagrazione.

Nessuno finora ha avanzato rivendicazioni ma gli attentati suicidi sono stati spesso usati dallo Stato islamico negli anni recenti, prima che il gruppo terrorista venisse sconfitto e costretto alla ritirata nel 2017, dopo essere arrivato a controllare un terzo dell’Iraq. Da allora, gli attacchi si sono ridotti, spostandosi nel deserto e nelle aree montuose, prendendo di mira militari e infrastrutture governative.

Relativamente rari invece gli attentati nella capitale irachena: l’ultimo era avvenuto nel giugno 2019, facendo diverse vittime; nel gennaio 2018, un attentato suicida nella stessa piazza aveva causato la morte di oltre 30 persone. L’Iraq si sta preparando per il ritorno alle urne: l’appuntamento è stato annunciato per giugno ma sono in corso negoziati per spostarle a ottobre. Le elezioni sono solitamente precedute da un’escalation di violenza e attacchi. (fonte Agi)