Fondi, atti vandalici all’istituto “Enrico Amante”: nelle videoriprese i responsabili

Fondi – Tre incursioni vandaliche in tre giorni nei locali dell’istituto comprensivo “Enrico Amante”; l’aumento dei contagi dovuto, anche, al mancato rispetto delle restrizioni e anche danni agli operatori balneari e alle imprese agricole causati dal maltempo: un momento di triplice difficoltà per la città di Fondi.

Le istituzioni locali hanno incontrato le forze dell’ordine che stanno indagando affinché i responsabili, ben visibili dalle telecamere, vengano identificati al più presto.

Il primo cittadino ha chiesto anche maggiori controlli nei luoghi in cui i giovani continuano ad assembrarsi.

Non è mancato, infine, un appello ai genitori affinché si impegnino maggiormente per far rispettare ai propri figli le restrizioni e il coprifuoco.

Per quanto riguarda le mareggiate e i danni al settore agricolo, è stato chiesto alla Regione Lazio lo stato di calamità naturale.

