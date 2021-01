La tragedia della Shoah: uno sguardo sulla memoria e sulla storia

“Il 27 Gennaio, Giorno della Memoria, vuole essere un momento di riflessione per gli studenti su tutto ciò che è successo come atroce conseguenza del criminale progetto nazifascista verso chi era considerato ‘diverso’ in Italia ed in tutta l’Europa.

Si è scelto di percorrere la strada dell’incontro con testimoni diretti attraverso la narrazione della vita, loro e dei loro cari, spezzata dalla tragedia della Shoah” – lo dichiara in un comunicato dell’’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti).

“Noi dell’ANED – si aggiunge – pensiamo che in questo momento storico, così pesantemente influenzato dalla pandemia, una tragedia diversa ma tuttavia devastante per tanti, per i ragazzi sarà forse più diretto, anche se ancor più doloroso, entrare in contatto con l’indicibile sofferenza dei loro coetanei di circa 70 anni fa.

Accanto a tanta disperazione, però, potranno incontrare anche quella speranza necessaria a tutti noi per trovare la strada che conduce dalle tenebre alla luce.

Ai Dirigenti e ai Docenti, che hanno il grande merito della sensibilità verso questi temi, va la nostra riconoscenza per questo comune impegno che permette, anno dopo anno, di costruire Memoria per i giovani”.

Il tema della “Memoria” e delle testimonianze della “tragedia della Shoah” sarà, quindi, al centro dell’Edizione Speciale del 22 gennaio 2021, che andrà in onda a partire dalle ore 11:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del Quotidiano online del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata.

Ospite del programma sarà la professoressa Antonella Maucioni: esperta di diritti umani e memoria, trainer internazionale del Metodo Feuerstein e referente dell’associazione ANED. Dirigente scolastica dal 2004, dal 2005 al 2020 Preside del Liceo Leonardo da Vinci di Maccarese.

Ad intervistare la prof.ssa Maucioni, per “Il Faro online”, il filosofo e responsabile di “Azione Nonviolenta”, Daniele Taurino.

Con questa prima Edizione Speciale del 2021, il Quotidiano online “Il Faro” continua e rafforza il proprio impegno in ambito sociale e culturale, con coraggio, dando voce a tematiche, persone e organizzazioni, al fine di favorire la costruzione di una sensibilità critica dei propri lettori e la costruzione del processo di civiltà della società.

“Percorsi di Memoria” è il programma dedll’ANED, che si svolgerà nel periodo dal 25 gennaio all’8 febbraio 2021. Tutti gli incontri si terranno in modalità online a causa delle misure di contenimento della pandemia da Covid 19, su piattaforme digitali e con accessi nei diversi media.

In dettaglio il programma:

– nella giornata del 25 gennaio l’apertura del ciclo di incontri, con la presentazione del libro “Storia di Sergio” con una intervista al fratello Mario De Simone

– nella giornata del 26 gennaio, il significativo video “Le parole, i volti, le vite: incontro con i sopravvissuti“ che inizierà dal messaggio “Al visitatore” di Primo Levi, nato a Torino nel 1919 e morto a Torino nel 1987. Arrestato, come partigiano, nel dicembre 1943 venne deportato ad Auschwitz, nel lager di Monowitz-Buna. Verranno quindi proposte le toccanti storie di sei deportati, i cui tratti biografici sono contenuti in calce alla lettera. La sessione si concluderà con le parole della senatrice a vita Liliana Segre che il 9 ottobre 2020 ha scelto di dare la sua ultima testimonianza, parlando alle scuole italiane, dalla sede di Rondine Cittadella della Pace. Liliana Segre venne deportata nel 1944 dal binario 21 della stazione di Milano Centrale ad Auschwitz-Birkenau.

– Il 27 Gennaio apertura della mail percorsidimemoria@gmail.com dedicato alle domande che i ragazzi vorranno porre per la diretta zoom dell’ 8 Febbraio.

– Dal 30 Gennaio verrà resa disponibile al link https://youtu.be/5Y57o3No7A4 la visione del bellissimo video “IO C’ERO” sul canale Youtube ANED Sezione Roma, per permettere un approfondimento guidato dai docenti, nei tempi e modi più adeguati per le proprie classi.

– nella giornata dell’8 Febbraio, dopo gli approfondimenti personali nel corso della settimana, tavola rotonda sulla piattaforma zoom in cui ANED risponderà in diretta ai ragazzi che hanno posto le domande via mail e che saranno invitati alla riunione zoom. Tutti gli altri potranno assistere dalla pagina Facebook “ANED – Roma” https://www.facebook.com/ANED-Roma-588019244571530.

L’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti)

è una associazione fondata su valori di libertà, giustizia e pace richiamandosi al Giuramento di Mauthuasen, alla Costituzione ed alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Una delle finalità principali dell’ANED è l’attività nelle scuole, in collaborazione con Dirigenti e Insegnanti, per poter parlare e confrontarsi con gli studenti sul tema della deportazione attraverso diversi percorsi: letture, interviste, testimonianze dirette ed altro materiale di supporto.

“Radio Faro Tv” è una nuova sfida, che si aggiunge alle molteplici iniziative che “Il Faro” ha messo in campo nell’ultimo anno per raccontare l’attualità e dare voce ed essere al servizio delle comunità e delle città del Litorale Laziale.

