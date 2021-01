Manzù sarà portato via da Ardea e cremato: il Sindaco firma l’autorizzazione

Ardea – Nuova svolta per il caso Manzù: il Sindaco ha firmato l’autorizzazione all’estumulazione e alla cremazione dei resti mortali del Maestro.

Con un mese di ritardo, il 18 gennaio 2021, dal Comune è uscito finalmente il documento necessario per far portare via la salma di Manzù da Ardea (leggi qui), ma non senza problemi. I dipendenti, infatti, si erano “rifiutati” di istituire la pratica (leggi qui), con il rischio di incorrere in “omissioni di atti d’ufficio” nonché nel licenziamento.

“Posso firmare io stesso facendo una forzatura sugli uffici” aveva detto il primo cittadino durante il Consiglio Comunale del 12 gennaio e in effetti così è stato. L’autorizzazione è stata firmata da Savarese e l’Artista sarà presto spostato al cimitero di Castel Volturno a Caserta per essere cremato.

“Le risultanti ceneri, previa autorizzazione da parte del Comune di Aprilia saranno affidate alla figlia

Manzoni, con l’obbligo di conservare le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in Aprilia, sotto la propria diligente custodia”, si legge nell’autorizzazione. Con questa ultima firma è ufficiale: Manzù va via da Ardea.

