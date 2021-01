Ostia, in arrivo un appalto per la manutenzione delle case popolari

Ostia – “Oggi all’interno del Consiglio straordinario del parlamentino lidense, sulle manutenzioni delle case Erp del Comune di Roma, ci sono stati importanti sviluppi in ordine alle richieste pervenute durante la sessione dei lavori d’aula”. Così in una nota il Gruppo M5S del Municipio Roma X.

“Una grande partecipazione delle istituzioni capitoline – prosegue il M5S – ha visto presenti alla discussione, dell’Assessore al Patrimonio e Politiche abitative Valentina Vivarelli, del Presidente della VII Commissione Patrimonio e Politiche Abitative, Cons.Francesco Ardu e della delegata per l’Assessorato alle Infrastrutture, d.ssa Barbara Orlandi, che hanno descritto oltre ad una panoramica della problematica, anche una risoluzione a breve e medio termine.

Le istituzioni capitoline, hanno di fatto rassicurato, che il Comune di Roma, sta per indire un appalto per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per far fronte alle criticità manutentive, di questi ultimi 30 anni, dove l’assenza di una politica preventiva, da parte delle precedenti amministrazioni ha creato una situazione drammatica sotto il profilo della sicurezza e della salubrità di coloro che abitano nelle case Erp comunali.

L’impegno di questa amministrazione municipale – aggiunge il Movimento -, scervra in alcuni casi di una diretta responsabilità, ha voluto dare un segnale forte ai cittadini del territorio, di impegno concreto, mai affrontato da chi ci aveva preceduto.

Per tali motivi abbiamo chiesto con forza al Dipartimento di Roma Capitale – conclude il M5S -, competente per materia, di effettuare i lavori necessari presso le case Erp del Comune di Roma, relativi alla manutenzione degli edifici e degli alloggi, al fine di riportare la dignità e la una miglior qualità della vita a tutte quelle persone che in questi ultimi decenni, se la sono vista negare”.

