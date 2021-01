Paliano intitola un parco a Willy: il 21enne massacrato di botte per sedare una lite

Willy Monteiro Duarte avrebbe compiuto 22 anni ieri.

Era nato il 20 gennaio del 1999 a Paliano dove, ieri in occasione del suo compleanno, per mantenere vivo il ricordo del ragazzo ucciso mentre cercava di difendere un amico nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, è stato inaugurato un parco intitolato a Willy.

Il 21enne di Paliano, in quella maledetta notte che gli è costata la vita, voleva solo fare da paciere. “Smettetela di litigare” sembra abbia detto Willy per riportare la calma in un’accesa discussione nella quale erano coinvolti suoi amici.

In quel momento, sempre secondo la ricostruzione resa possibile dai racconti dei testimoni, è arrivata una macchina dalla quale sono scese tre o quattro persone che hanno iniziato a menare. Sono volati calci e pugni. Qualcuno è riuscito a scappare. Ma Willy non ha fatto in tempo, probabilmente non ha neanche avuto modo di rendersi conto di quanto stava succedendo, di quello che gli stava accadendo. E’ stato raggiunto da una scarica di calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro. Un’assurda successione di percosse a seguito delle quali è morto.

Per la morte del 21enne sono stati fermati dai carabinieri di Colleferro quattro giovani di 22, 23, 24 e 26 anni, tutti accusati di omicidio preterintenzionale in concorso.