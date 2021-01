Tpl, nuove corse per gli studenti nella tratta Fiera di Roma-Parco Leonardo

Fiumicino – Dopo le numerose sollecitazioni e richieste del Comitato di Quartiere Parco Leonardo è stato rinnovato il trasporto pubblico locale della zona.

La linea 9 del Tpl a partire da domani 22 gennaio, in partenza dalla stazione di Fiera di Roma alle ore 14.40 sarà posticipata alle ore 14,45 per ottimizzare la coincidenza con il treno proveniente da Roma.

Inoltre, è stata aggiunta, su richiesta degli studenti degli istituti superiori, una corsa mattutina che partirà alle 8:00 della linea 2 in direzione Maccarese per coloro che risiedono a Pleiadi-Parco Leonardo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino