Aeroporto di Fiumicino, Baccini: “Il Comune tuteli i lavoratori a rischio”

Fiumicino – “Aspettiamo un cenno di vita dal Sindaco sulla questione aeroportuale. L’unico indotto che oggi sembra non essere stato preso in considerazione nei ristori è proprio quello dell’aeroporto eppure, specie a Fiumicino, che rimane l’hub italiano principale, questo sarebbe fondamentale per assicurare un minimo di serenità alle famiglie”. Così, in una nota, Mario Baccini, capogruppo del centrodestra e delle liste civiche a Fiumicino.

“La situazione – spiega Baccini – è drammatica. Dall’ultimo servizio di Report sul piano industriale della divisione tra Ita e Alitalia, che lascerebbe nella bad company molta forza lavoro, si evince uno scenario inquietante. Un film, peraltro, già visto. Senza entrare in materia di ingegneria societaria, vorremmo che questa volta il Comune di Fiumicino si facesse parte attiva per tutelare i lavoratori del territorio e i posti di lavoro a rischio attivandosi su ogni tavolo utile. Per ora Montino ha brillato per la sua assenza. E’ il momento – conclude Baccini – di intervenire”.

