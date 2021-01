Ardea, la fidanzata ha un incidente e lui ne ha un altro mentre va a trovarla in ospedale

Ardea – Ieri sera una giovane di Ardea è rimasta coinvolta in un incidente e poco dopo anche il fidanzato si è scontrato con un’auto mentre guidava verso l’ospedale.

Una storia assurda ma vera. La ragazza ha avuto un incidente alle 20 di ieri ed è finita con la sua auto prima contro un’altra macchina poi contro un albero in via Nuova Florida. E’ stata accompagnata in ospedale, il Sant’Anna di Pomezia, anche se non sembra abbia avuto conseguenze più serie dallo scontro.

La vettura della giovane, una Fiat Punto, dopo i rilievi, è stata rimessa in moto dal fidanzato il quale finalmente, nella tarda serata, le 23, poteva dirigersi in ospedale a vedere come stava la sua ragazza.

Su Pratica di Mare, però, il ragazzo si è scontrato con una Bmw. Un impatto a causa del quale entrambi i conducenti sono rimasti feriti e le auto molto danneggiate.

Il giovane ha, infine, raggiunto la sua fidanzata in ospedale, ma sulla lettiga di un’ambulanza.

