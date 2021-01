Ostia – “Abbiamo consegnato nella mattinata di ieri, 21 gennaio, alla dirigente scolastica del liceo Democrito di Casal Palocco la nuova struttura tecnologica e ad alta sostenibilità ambientale (leggi qui). Nel sopralluogo ho voluto verificare personalmente un lavoro meticoloso, che ha consentito la prima sperimentazione a Roma di una infrastruttura leggera di edilizia scolastica di alto profilo”.

Lo fa sapere Teresa Zotta, vicesindaco e delegata all’Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Roma, precisando: “Un progetto di Città metropolitana che ha visto sviluppare la migliore prestazione dei nostri uffici con una capacità sostenibile e bioclimatica di 10 aule più i servizi. Le pareti sono costruite per evitare dispersione di calore e surriscaldamento, e abbiamo installato impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a basso consumo energetico”.

“Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo risultato, che risolve problemi legati agli spazi scolastici e apre ad una nuova idea di luogo della didattica che rispetti l’ambiente e offra comfort agli studenti per accrescere la loro consapevolezza di cittadini del futuro. Assieme alla sindaca Virginia Raggi – conclude Zotta – abbiamo condiviso questo percorso che sarà replicato in altri istituti scolastici”.

