Covid-19, a Fiumicino i casi continuano a scendere: 15 i nuovi positivi, 27 i guariti

Fiumicino – “Si conferma, almeno per ora, il trend in calo del numero dei positivi in città“. Ad annunciarlo è il sindaco Esterino Montino, che spiega: “Secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, in questo momento nel nostro comune ci sono 326 persone positive al Covid-19“.

“Rispetto all’ultimo aggiornamento, i guariti sono 27 mentre i nuovi positivi sono 15. L’età media è di 43 anni, mentre il rapporto tra positivi e popolazione totale è di 0.40″.

“Si conferma il dato di Isola Sacra e Fiumicino, che insieme hanno la percentuale maggiore di casi con il 73% – prosegue Montino -. Sono dati incoraggianti che ci devono spingere a fare tutto il possibile per confermare e stabilizzare il calo”.

“Rimane sempre valida la raccomandazione a seguire con grande attenzione e scrupolo le regole per limitare la diffusione del contagio – conclude Montino -, tenendo presente che siamo ancora in zona arancione e l’obiettivo è passare alla zona gialla, quindi con meno restrizioni”.

