Covid-19, tempo pieno alla Grassi di Fiumicino: parla la preside

Fiumicino – Il 27 gennaio avrà inizio il tempo pieno presso la scuola primaria e dell’infanzia di Isola Sacra e, a seguire, nei prossimi giorni, presso la scuola primaria di via del Serbatoio nella sede centrale dell’Istituto comprensivo G.B. Grassi. Ad annunciarlo a ilfaroonline.it è Maria Pia Sorce, dirigente scolastica dell’istituto.

“Rispetto a tante voci che proprio in questi giorni stanno circolando, secondo le quali i presunti meriti della risoluzione della vicenda sarebbero da attribuire a varie azioni legali, mediatiche o sindacali intraprese da parte di singoli cittadini – racconta Sorce -, ci tengo a spiegare quanto è veramente accaduto“.

“Dal mese di ottobre al mese di dicembre – continua – l’Usr Lazio ha emanato i decreti per l’assegnazione di maggiori risorse di personale (docenti e collaboratori scolastici alle varie scuole), per far fronte alle molteplici necessità dovute all’applicazione delle misure cautelative anti-Covid da mettere in atto per l’organizzazione scolastica. Nel caso dell’istituto G.B. Grassi, le risorse che sono pervenute si sono sempre rivelate insufficienti, permettendo unicamente l’avvio del tempo pieno in un unico plesso, quello di via Varsavia”.

“Poco prima delle festività natalizie il direttore generale ha tuttavia comunicato ai dirigenti scolastici che ci sarebbero stati ulteriori interventi a favore delle scuole ancora necessitanti e, a gennaio, il dirigente scolastico, insieme al presidente del Consiglio di Istituto, Rosa Bellomo, ha così ulteriormente sollecitato l’invio delle risorse ancora mancanti, ottenendo, finalmente, proprio durante questa settimana, la risoluzione del problema”.

“Un ringraziamento va anche al sindaco Montino, che ha seguito personalmente l’evoluzione degli eventi, mostrando comprensione e collaborazione per una celere ripresa del tempo pieno nelle nostre scuole. I nostri ragazzi – precisa Sorce – non hanno perso alcuna lezione durante questo periodo, poiché la didattica è stata riorganizzata proprio in virtù della sospensione momentanea del tempo pieno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino