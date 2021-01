Covid, Ciacciarelli (Lega): “Istituire una cabina di regia per supportare i commercianti”

Regione Lazio – “Il Covid sta mettendo in ginocchio l’economia. I commercianti non devono essere abbandonati. È necessario istituire una cabina di regia a livello regionale che abbia come obiettivo l’ascolto. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“L’imperativo – prosegue il Consigliere Regionale – è quindi recepire le loro istanze, comprendere quali sono le difficoltà più serie su cui bisogna intervenire tempestivamente. In una parola: esserci. Serve programmare un incontro, magari anche per via telematica, con i rappresentanti del settore. La Regione Lazio deve stare vicino concretamente a chi ogni giorno si alza e tira su la serranda, tra mille difficoltà. Bisogna agire prima che sia troppo tardi”.

