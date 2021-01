Latina – Poco prima delle 6 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in via Cena a Latina a causa della segnalazione di un incendio.

Sul posto, la squadra intervenuta ha constatato che le fiamme uscivano dalla stanza da letto di un appartamento posto al primo piano del condominio.

Foto 2 di 2



Nell’incendio è morto un uomo di 70 anni. L’uomo è stato rinvenuto priva di vita sul letto della sua camera.

Le altre due persone presenti nell’appartamento sono rimasti intossicati e presi in cura dai sanitari del 118.

Sul posto anche gli specialisti del Niat Vvf (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) per l’attività di Polizia Giudiziaria, in stretta collaborazione con la Polizia di Stato, al fine di cercare le cause dell’incendio.