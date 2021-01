La scelta del Consiglio dei Ministri: a Benassi la delega ai servizi segreti

Roma – Il Consiglio dei ministri “ha chiuso” sul nome dell’ambasciatore Pietro Benassi, attuale consigliere diplomatico di Giuseppe Conte. Su proposta del premier, il Cdm ha nominato Benassi sottosegretario alla presidenza del Consiglio affidandogli la delega ai servizi.

Benassi era il super favorito nelle ultime ore. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la nomina dell’Ambasciatore Pietro Benassi a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Sottosegretario Pietro Benassi saranno delegate, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in materia di sicurezza della Repubblica”, si legge nella nota di Palazzo Chigi diramata al termine del Cdm.

Con la delega ai servizi segreti ad un uomo vicino al premier si sblocca anche l’impasse per altre nomine, legate ai “vice direttori” dell’intelligence interna, esterna e del Dis.

Romano, 63 anni a giugno, Pietro Benassi è stato ambasciatore a Berlino fino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dal premier Conte come suo consigliere diplomatico. Forte del suo rapporto con Angela Merkel, ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvicinare Conte alla cancelliera tedesca, cementando un rapporto grazie al quale la Germania è stata solidamente dalla parte dell’Italia nella difficile trattativa sul Recovery Fund a Bruxelles l’estate scorsa. Ed è stato l’ambasciatore ad avere avuto ancora un ruolo di primo piano nel portare il premier a sostenere la cosiddetta maggioranza Ursula per la nascita dell’attuale Commissione europea.

Ex ambasciatore a Tunisi ed ex capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Emma Bonino, Benassi è entrato in carriera diplomatica nel 1984, ricoprendo incarichi, tra gli altri, all’Avana, Varsavia, Bruxelles. In quanto consigliere diplomatico di Conte, era anche sherpa del G7 e del G20, di cui l’Italia ha appena assunto la presidenza. Benassi è sposato e ha due figli. (fonte Adnkronos)