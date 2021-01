Nasce a Formia il “Liceo Scientifico Sportivo” in collaborazione con il Coni

Formia – Presentato a Formia il nuovo percorso formativo per l’istruzione superiore. Si tratta del nuovo Liss. Liceo Scientifico Sportivo. Un percorso nuovo che mira a creare nuove professionalità con un percorso ad hoc.

Sta prendendo piede in diverse parti d’Italia, ma a Formia il percorso sta avendo un particolare successo dal momento per le aree pratiche di esercizio sportivo gli studenti hanno la possibilità di usufruire delle strutture del Coni. Il percorso è stato lanciato dallo storico Istituto paritario Ada Colabello di Formia, da circa quarantanni struttura per lo studio privato superiore in accordo con il CPO di Formia.

Un fiore all’occhiello ed una nuova opportunità dunque che rimodula l’offerta tradizionale del Liceo Scientifico adattandolo a chi vuole sviluppare professionalmente un percorso lavorativo in ambito sportivo.

Conclude il quadro la possibilità per i ragazzi di acquisire durante il percorso di studio diversi brevetti che arricchiranno ulteriormente il loro curriculum.

Sarà possibile sino al 25 di gennaio effettuare le pre-iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Senza la possibilità di fare in presenza Open Day gli Istituti stanno facendo aperture online o incontri dedicati per far conoscere le proposte scolastiche come nel caso del nuovo Liceo che formerà i professionisti dello sport di domani. Molti gli atleti, residenti in città, che hanno già dallo scorso anno iniziato questo percorso unico e molto professionalizzante.

