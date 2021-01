Regione Lazio, FdI: “Più fondi per le aree gioco per i bambini con disabilità”

Regione Lazio – “L’inclusione sociale dei bambini con disabilità va incentivata anche attraverso le attività ludiche all’aria aperta”. A dichiararlo in una nota stampa, è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia della Regione Lazio.

“E’ questo l’obiettivo – prosegue la nota – dell’ordine del giorno di Fdi approvato oggi dal Consiglio Regionale del Lazio, con l’incomprensibile parere contrario dell’Assessore ai Servizi Sociali, in cui si impegna la Regione ad erogare contributi per finanziare i Comuni che realizzano aree gioco con attrezzature per bambini con disabilità”.

