Roma, esplosione in una pizzeria: caos e paura a Prati

Roma – Momenti di paura nel quartiere Prati, nel cuore di Roma, dove un’esplosione ha creato in caos in una delle vie principali della Capitale. La deflagrazione, infatti, è avvenuta all’interno di una pizzeria in via Marcantonio Colonna, a pochi metri dalla stazione della metro linea A Lepanto. Al momento la strada è stata interdetta al traffico e sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, i militari dell’Arma e i vigili del fuoco. Ancora da accertare la causa dell’esplosione ma secondo i primi rilievi il tutto sarebbe dovuto a un cortocircuito. (foto Facebook Martina Imola)

