Tpl, il Nuovo Comitato Cittadino Focene: “I cittadini meritano risposte”

Fiumicino – “Non vogliamo entrare nella polemica politica che si è infuocata sulla tematica del Trasporto Pubblico Locale e in modo particolare per la richiesta del passaggio della Linea 1 all’interno della località avanzata dal Comitato Fare Focene. Al tempo stesso rileviamo però come, invece di dare risposte concrete ai cittadini, evidenziando eventuali soluzioni alternative a fronte di un disagio oggettivo, ci si perda in polemiche all’insegna della teatralità se non della vera e propria commedia, cosa che troviamo totalmente inaccettabile.”. È quanto dice Emilio Sciesa, presidente del Nuovo Comitato Cittadino Focene.

“Per quanto ci riguarda – fa sapere il direttivo del Nuovo Comitato Cittadino Focene – lo scorso 28 ottobre abbiamo avuto un incontro online con il presidente della Commissione Trasporti, Barbara Bonanni, con l’obiettivo di portare alla luce delle criticità riguardanti proprio il trasporto pubblico locale”.

In quella circostanza abbiamo evidenziato come siano stati riscontrati dei problemi relativi al nuovo schema trasporti per i residenti a Focene: molti ragazzi iscritti a licei di Maccarese e Fiumicino fin quando sono potuti andare a scuola hanno denunciato il fatto di arrivare in ritardo a scuola; gli orari dei prefestivi sono incompatibili con le esigenze dei residenti di Focene; la domenica e i festivi la circolare 10 non passa; Marenostrum non è servita dalla circolare 10″.

“Durante la videoconferenza la presidente Bonnanni, oltre ad aver spiegato la filosofia del piano trasporti, si è anche detta consapevole che sia necessario lavorare per effettuare gli aggiustamenti che rendano il servizio più adatto alle esigenze della popolazione. È da questi temi che si deve partire, con interventi concreti e non con frasi richiamanti la letteratura. I cittadini meritano rispetto“, conclude Sciesa.

