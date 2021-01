Ardea, Forza Italia Azzurro Donna: Marta Forcina è la nuova coordinatrice comunale

Ardea – Marta Forcina è la nuova coordinatrice comunale di Forza Italia Azzurro Donna per il comune di Ardea. Forcina, cittadina di Ardea e giovane laureanda in architettura, è stata nominata il 20 gennaio 2021.

“Sono entusiasta di affrontare questa nuova esperienza – ha detto Forcina – e di far parte di questo straordinario gruppo. Ringrazio la coordinatrice regionale, provinciale e nazionale, per aver creduto nelle mie capacità e avermi dato questo incarico per il quale io metterò a disposizione tutta la mia professionalità, serietà e disponibilità per far crescere il più possibile questo gruppo“.

